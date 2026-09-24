104-й гвардейский десантно-штурмовой полк отмечает свое 78-летие

104-ый гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменного ордена Кутузова полк отмечает сегодня, 24 сентября, 78-летие. Полк входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Полк был сформирован 24 сентября 1948 года. В период с 1979 года по 1989 год многие военнослужащие полка, прикомандированные к другим частям, принимали участие в военных действиях в Афганистане.

С 1994 по 1995 года полк в составе 76-й дивизии принимал участие в Первой чеченской войне, а в 1999 и 2004 годах участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье произошла самая трагическая страница в истории полка — героическая гибель 6-й роты. В память о подвиге подразделения в Пскове установлен памятник.

В 2002-2003 годах в полку был успешно проведен эксперимент по созданию первого соединения на контрактной основе.

Напомним, десантника №1, Героя Советского Союза, основателя Воздушно-десантных войск, генерала армии Василия Маргелова навечно зачислили почетным солдатом в списки полка. Более 20 военнослужащих полка являются Героями Российской Федерации.