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«Яндекс» инвестировал 7,5 млрд рублей в противостояние ИИ-угрозам

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Крупнейшие технологические компании начинают создавать отдельные направления, рассчитанные на риски от ИИ-агентов. Так, Yandex B2B Tech объявил о запуске Yandex Security. Инвестиции в новое направление превысили 7,5 млрд рублей, рассказали в компании.

Изображение сгенерировано нейросетью

Yandex Security будет заниматься защитой облачной, гибридной и мультиоблачной инфраструктуры. Одновременно «Яндекс» представил решения класса AI SPM для обеспечения безопасности ИИ-инфраструктуры на базе открытого фреймворка AI-SAFE 2.0, разработанного совместно с SolidLab. В 2025 году «Яндекс» приобрел 50% этой компании.

«Наши технологии позволяют значительно повысить скорость внедрения ИБ-инструментов (инструменты информационной безопасности. — Ред.) и при этом построены на экспертизе в защите больших и распределенных инфраструктур. Мы объединили наши ИБ-решения, включая разработки с SolidLab, чтобы обеспечить защиту любых инфраструктур — от гибридных до мультиоблачных — с бесшовным внедрением и централизованной безопасностью», — рассказал директор по ИБ Yandex Cloud Евгений Сидоров.

Сбер на конференции «ГигаКонф» представил модель ИИ-зрелости организаций, которая позволяет за 15–30 минут оценить готовность процессов разработки к внедрению интеллектуальных агентов. Отрасль уже движется к автономным агентным системам, в которых модели обучаются в автоматизированных средах практически без участия человека, добавил технический директор фундаментальных моделей GigaChat Федор Минькин.

По словам руководителя отдела информационной безопасности MWS AI (входит в «МТС Web Services») Андрея Коршунова, рынок постепенно переходит от защиты отдельных языковых моделей к полноценной ИИ-безопасности, пишут «Известия».

«Агент получает доступ к программному обеспечению, базам данных, почте, репозиториям и инфраструктуре и способен самостоятельно выполнять цепочку действий», — пояснил он.
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