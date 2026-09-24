Кофе с утра может вызывать выброс гормонов стресса, сообщил врач

Утренний кофе может вызывать выброс гормонов стресса, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Если в норме кофеин вызывает чувство бодрости, блокируя действие аденозина - вещества, которое расслабляет сосуды и вызывает сонливость, то ранним утром нервная система реагирует чрезмерно. Воздействие кофе приводит к большому выбросу надпочечниками "гормонов стресса" - адреналина и норадреналина, вследствие чего учащается сердцебиение и сужаются сосуды головного мозга», - сказал Александр Умнов.

По его словам, при повышенной чувствительности к кофеину и плохом самочувствии после крепкого кофе следует попробовать уменьшить дозу, заменить робусту на арабику или добавить молока, пишет РИА Новости.