Наши защитники заслуживают не просто рабочих мест, а возможностей - Сергей Вострецов

Введение квоты в 2–4% для трудоустройства участников СВО на предприятиях с численностью штата свыше 35 человек - разумный и взвешенный шаг, который обеспечит защитникам реальные, а не формальные возможности для возвращения к мирной трудовой жизни без чрезмерной нагрузки на бизнес. Такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя в своем Telegram-канале внесённый в Государственную Думу законопроект об установлении единых федеральных правил приёма на работу для ветеранов боевых действий.
В Государственную Думу внесён законопроект об установлении квоты для приёма на работу участников специальной военной операции (СВО).
Согласно инициативе, работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, региональным законом устанавливается квота для приёма на работу участников СВО в размере от двух до четырёх процентов от среднесписочной численности сотрудников. Размер квоты определяется в соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ.
Квота распространяется на граждан, которые принимали участие или содействовали выполнению задач в ходе СВО; выполняли задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию России; участвовали в боевых действиях в составе Вооружённых сил ДНР, Народной милиции ЛНР и других формирований этих республик, начиная с 11 мая 2014 года.
Регионы смогут дифференцировать размер квоты в зависимости от вида экономической деятельности, муниципальных образований и численности сотрудников у работодателей. Порядок заключения соглашений о трудоустройстве и случаи освобождения от выполнения квоты определит правительство РФ.
Авторы законопроекта отмечают, что сейчас вопросы квотирования рабочих мест для участников СВО решаются на уровне субъектов Федерации. Это приводит к фрагментарности правового регулирования и неравенству прав граждан в зависимости от территории проживания. Единые федеральные правила призваны устранить эти различия.
В объединении профсоюзов России СОЦПРОФ подчёркивают, что поддержка участников СВО должна оставаться одним из приоритетов социальной политики.