Наши защитники заслуживают не просто рабочих мест, а возможностей - Сергей Вострецов

Введение квоты в 2–4% для трудоустройства участников СВО на предприятиях с численностью штата свыше 35 человек - разумный и взвешенный шаг, который обеспечит защитникам реальные, а не формальные возможности для возвращения к мирной трудовой жизни без чрезмерной нагрузки на бизнес. Такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя в своем Telegram-канале внесённый в Государственную Думу законопроект об установлении единых федеральных правил приёма на работу для ветеранов боевых действий.

В Государственную Думу внесён законопроект об установлении квоты для приёма на работу участников специальной военной операции (СВО).

Согласно инициативе, работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, региональным законом устанавливается квота для приёма на работу участников СВО в размере от двух до четырёх процентов от среднесписочной численности сотрудников. Размер квоты определяется в соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ.

Квота распространяется на граждан, которые принимали участие или содействовали выполнению задач в ходе СВО; выполняли задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию России; участвовали в боевых действиях в составе Вооружённых сил ДНР, Народной милиции ЛНР и других формирований этих республик, начиная с 11 мая 2014 года.

Регионы смогут дифференцировать размер квоты в зависимости от вида экономической деятельности, муниципальных образований и численности сотрудников у работодателей. Порядок заключения соглашений о трудоустройстве и случаи освобождения от выполнения квоты определит правительство РФ.

Авторы законопроекта отмечают, что сейчас вопросы квотирования рабочих мест для участников СВО решаются на уровне субъектов Федерации. Это приводит к фрагментарности правового регулирования и неравенству прав граждан в зависимости от территории проживания. Единые федеральные правила призваны устранить эти различия.

«Мы в СОЦПРОФ давно говорили о необходимости системного подхода к трудоустройству участников специальной военной операции. Эти люди рисковали жизнью, защищая интересы страны, и государство вместе с работодателями обязано создать им реальные возможности для возвращения к мирной трудовой жизни. Предложенная квота в 2–4 процента для предприятий с численностью свыше 35 человек — это разумный и взвешенный шаг. Он не создаёт чрезмерной нагрузки на бизнес, но при этом даёт ощутимый социальный эффект. Важно, что регионы получают право учитывать специфику отраслей и территорий. Это позволит избежать формального подхода. Мы со своей стороны готовы активно участвовать в реализации закона: помогать в профессиональной ориентации, контролировать соблюдение трудовых прав ветеранов СВО, содействовать их адаптации на новых рабочих местах. Профсоюзы СОЦПРОФ будут настаивать на том, чтобы квота работала не на бумаге, а реально обеспечивала достойные условия труда и справедливую оплату. Наши защитники заслуживают не просто рабочих мест, а возможностей для профессионального роста и стабильного будущего», - прокомментировал инициативу Сергей Вострецов.

В объединении профсоюзов России СОЦПРОФ подчёркивают, что поддержка участников СВО должна оставаться одним из приоритетов социальной политики.