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«Гайд-парк»: Работа депутата Григория Стороненкова, помноженная на активность жителей округа №12

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк». 

Сегодня гость нашей студии – депутат Псковской городской Думы по округу №12, председатель комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Григорий Стороненков. 

Как механизм контрольных выездов помогает решать ключевые проблемы его депутатского округа? Что будет вместо «поля» на улице Технической? Каких успехов удается добиваться благодаря инициативе жителей округа? Какие позитивные перемены ждут округ в ближайшее время? 

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Пресс-портреты

Стороненков Григорий Иванович

Стороненков Григорий Иванович

​​​​​​​Депутат Псковской городской Думы по округу №12

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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