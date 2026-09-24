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«Честь сильнее смерти»: Наталья Федорова поздравила гвардейцев 104-го полка с годовщиной

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Сегодня 78-ю годовщину образования отмечает 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознамённый, орденов Кутузова и Александра Невского полк. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в Мах.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

«Сердечно поздравляю вас с очередной годовщиной славного воинского соединения, вписавшего себя в воинскую историю России беспримерным мужеством и стойкостью личного состава. Служившие в рядах 104 полка люди гордятся этим всю свою жизнь. Для жителей Псковского округа считается большой удачей и особой гордостью проходить воинскую службу в составе нашего "всегда первого" полка», – отметила Наталья Федорова.

По ее словам, «вы всюду там, где ждут Победу» – это не просто слова, они доказаны десятилетиями службы Отечеству, верности долгу и воинской присяге.

 
«Бессмертный подвиг ваших однополчан – героев 6-й роты – это яркий пример того, что честь сильнее смерти, а Родина дороже жизни. На плечи нынешнего поколения военнослужащих выпали нелегкие испытания. Душой и сердцем мы с вами, гвардейцы, с вашими близкими, вместе молимся за вас, не сомневаемся в силе вашего духа, поддерживаем вас и ждем с Победой! С праздником, наш 104-й полк!» – резюмировала глава муниципалитета. 
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Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

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