«Честь сильнее смерти»: Наталья Федорова поздравила гвардейцев 104-го полка с годовщиной

Сегодня 78-ю годовщину образования отмечает 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознамённый, орденов Кутузова и Александра Невского полк. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в Мах.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

«Сердечно поздравляю вас с очередной годовщиной славного воинского соединения, вписавшего себя в воинскую историю России беспримерным мужеством и стойкостью личного состава. Служившие в рядах 104 полка люди гордятся этим всю свою жизнь. Для жителей Псковского округа считается большой удачей и особой гордостью проходить воинскую службу в составе нашего "всегда первого" полка», – отметила Наталья Федорова.

По ее словам, «вы всюду там, где ждут Победу» – это не просто слова, они доказаны десятилетиями службы Отечеству, верности долгу и воинской присяге.