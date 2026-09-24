До конца года в Псковской области должны сдать еще 26 объектов по нацпроектам

Ход реализации президентских национальных проектов в Псковской области обсудили на совещании под председательством губернатора Михаила Ведерникова. Глава региона поблагодарил присутствующих за высокий уровень достижения показателей нацпроектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Этот показатель считается на протяжении всего года. И если мы заходим в четвертый квартал, будучи "в зеленой зоне“, значит, работа организована на высоком профессиональном уровне. Отдельно хочу отметить министерство молодежной политики, команда которого в этом году в числе передовиков. Все показатели и результаты исполняются вовремя», — сказал губернатор.

Михаил Ведерников отметил исполнение поручений в части активной работы по обратной связи с жителями региона по объектам, которые реализуются в рамках национальных проектов. Губернатор добавил, что на федеральном уровне заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в докладе президенту России Владимиру Путину отметил, что в Псковской области отлично организована работа по отработке обращений граждан.

«Положительных примеров много. Видно, что проектный офис выстроил всю работу на должном уровне, а профильные министерства сделали это направление приоритетным. Вместе с тем до конца года нам предстоит сдать еще 26 строящихся объектов. В том числе в ближайшие дни состоится приемка работ по капремонтам двух школ в Великих Луках», — продолжил глава региона.

Отдельное внимание Михаил Ведерников обратил на оформление документов по готовым объектам. Глава региона поручил профильным министерствам составить четкий план работы и оперативно подготовить всю отчетную документацию.

В ходе совещания глава региона и руководители профильных министерств проанализировали ход капитального ремонта учреждений образования и культуры, модернизацию объектов ЖКХ а также благоустройство общественных пространств. Все эти проекты реализуются в рамках новых президентских нацпроектов «Семья», «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни».

В правительстве отметили, что в Псковской области благодаря нацпроектам проводится комплекс значимых мероприятий, направленный на развитие ключевых сфер субъекта — экономики, образования, здравоохранения, социальной защиты, туризма.