 
Общество

До конца года в Псковской области должны сдать еще 26 объектов по нацпроектам

0

Ход реализации президентских национальных проектов в Псковской области обсудили на совещании под председательством губернатора Михаила Ведерникова. Глава региона поблагодарил присутствующих за высокий уровень достижения показателей нацпроектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства. 

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Этот показатель считается на протяжении всего года. И если мы заходим в четвертый квартал, будучи "в зеленой зоне“, значит, работа организована на высоком профессиональном уровне. Отдельно хочу отметить министерство молодежной политики, команда которого в этом году в числе передовиков. Все показатели и результаты исполняются вовремя», — сказал губернатор.

Михаил Ведерников отметил исполнение поручений в части активной работы по обратной связи с жителями региона по объектам, которые реализуются в рамках национальных проектов. Губернатор добавил, что на федеральном уровне заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в докладе президенту России Владимиру Путину отметил, что в Псковской области отлично организована работа по отработке обращений граждан.

«Положительных примеров много. Видно, что проектный офис выстроил всю работу на должном уровне, а профильные министерства сделали это направление приоритетным. Вместе с тем до конца года нам предстоит сдать еще 26 строящихся объектов. В том числе в ближайшие дни состоится приемка работ по капремонтам двух школ в Великих Луках», — продолжил глава региона.

Отдельное внимание Михаил Ведерников обратил на оформление документов по готовым объектам. Глава региона поручил профильным министерствам составить четкий план работы и оперативно подготовить всю отчетную документацию.

В ходе совещания глава региона и руководители профильных министерств проанализировали ход капитального ремонта учреждений образования и культуры, модернизацию объектов ЖКХ а также благоустройство общественных пространств. Все эти проекты реализуются в рамках новых президентских нацпроектов «Семья», «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни».

В правительстве отметили, что в Псковской области благодаря нацпроектам проводится комплекс значимых мероприятий, направленный на развитие ключевых сфер субъекта — экономики, образования, здравоохранения, социальной защиты, туризма.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026