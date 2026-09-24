Корпоративная академия правительства Псковской области запустила три новые образовательные программы

Корпоративная академия правительства региона разработала и реализует три дополнительные образовательные программы, направленные на повышение квалификации действующих сотрудников в сфере национальной политики, закупок и антикоррупционной деятельности. На рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым директор учреждения Ирина Иванова рассказала о содержании и востребованности курсов, сообщили в правительстве.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В эти дни завершается обучение по одной из новых образовательных программ — «Профессиональные компетенции специалистов по национальным и религиозным отношениям в сфере государственного и муниципального управления». Занятия проходили в комбинированном формате: очно и по видеосвязи, проинформировала Ирина Иванова. «Мы уже получили многочисленные положительные отклики, поэтому планируем новый набор в группу обучения по этому направлению», — отметила она.

Вторая программа повышения квалификации — «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» разработана и реализуется во взаимодействии с Министерством конкурентной политики Псковской области. Дистанционный модуль обучения предоставляют эксперты отрасли, в частности, электронная торговая площадка Газпромбанка.

«Закупки — это большой блок, и нужно постоянно эту работу вести. У нас заказчиками являются и органы власти, и органы местного самоуправления, и подведомтвенные организации на региональном и муниципальном уровнях. В новом цикле национальных проектов достаточно серьезные средства предусмотрены для региона, поэтому нам крайне важно, чтобы люди занимались закупками профессионально, чтобы торги проходили в рамках закона, четко в установленный срок. Хотелось бы, чтобы они были конкурентными, и за счет этого образовывалась экономия, которую можно будет направить на развитие региона по наиболее важным, востребованным направлениям», — отметил Михаил Ведерников. Губернатор также обратил внимание на поддержание актуальности наполнения программы.

Ирина Иванова проинформировала, что программа уже скорректирована с учетом последних изменений в законодательстве в части закупок. Обучение стартует в ближайшее время.

Разработчиками программы повышения квалификации в сфере противодействия коррупции выступили кандидат юридических наук, заведующая кафедрой ПсковГУ Ирина Борисенкова и начальник управления по противодействию коррупции правительства области Геннадий Егоров. Курс включает изучение вопросов реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции, вопросов профилактики и противодействия коррупции на госслужбе и в сфере закупок. По этой программе до конца года планируется обучить 57 человек, рассказала директор академии.

Ирина Иванова также проинформировала, что с начала года при содействии Корпоративной академии правительства Псковской области в регионе трудоустроено более 40 специалистов, в том числе, на муниципальную службу.

Михаил Ведерников поблагодарил команду академии за работу и подчеркнул значимость ее вклада в формирование профессиональных компетенций специалистов региона по актуальным направлениям подготовки.