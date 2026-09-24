Четыре тысячи человек проголосовали вблизи границы РФ в Псковской области

В Псковской области было организовано пять мобильных пунктов голосования вблизи пограничных переходов, на которых свое волеизъявление сделали более четырех тысяч человек. Об этом в рамках встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сообщил председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Выборы проходили в крайне непростое время. Несмотря на это избирательные комиссии всех уровней обеспечили стабильную работу и успешно справились со своей задачей», — отметил глава региона и спросил о том, как в этом году была организована работа в муниципалитетах.

Игорь Сопов отметил рост явки по сравнению с кампанией 2021 года, а также интерес избирателей к формату дистанционного электронного голосования (ДЭГ): «С помощью ДЭГ участие в выборах приняли 49 тысяч человек».

В регионе было организовано пять мобильных пунктов голосования вблизи пограничных переходов, на которых свое волеизъявление сделали более четырех тысяч человек.

Большое внимание было уделено информационной работе с гражданами в предвыборный период, отметил Игорь Сопов. В частности, к хорошим результатам по явке привели, в том числе, встречи с избирателями на предприятиях и в образовательных учреждениях.

Серьезно Избирательная комиссия Псковской области подошла к информированию впервые голосующих. Как итог — только на участках свой выбор сделали 3,3 тысячи юных избирателей.

По словам Игоря Сопова, молодежь активно проявляла интерес не только к самому голосованию, но и к общению со сверстниками на тему важности проведения выборов и участия в них. Так, совместно со студентами ПсковГУ — участниками креативного сообщества «РиСОварка» Избирком региона подготовил пять серий о Едином дне голосования. Кроме того, в предвыборный сезон тематические ролики для учащихся образовательных учреждений сняли победители форума старшеклассников «Голос молодежи» — ученица Новоржевской средней школы Елизавета Козикова в рамках проекта «Выборы в объективе» и ученик Плюсской средней школы Юрий Светлов в рамках проекта «Каждый голос важен».

Председатель Избирательной комиссии Псковской области обратил внимание, что все три дня голосования жители региона активно пользовались дополнительными сервисами. Например, медицинский профосмотр прошли около 230 человек, привились от гриппа — почти 1,6 тысячи граждан. К помощи волонтеров на избирательных участках прибегли более 130 человек.

Для кандидатов в этом году была организована возможность открыть избирательный счет удаленно. Эта услуга оказалась востребованной для 40 человек.

Михаил Ведерников отметил, что Избирательная комиссия Псковской области всегда креативно подходит к организации выборов. В этом году новацией стало проведение «Детского голосования».

В этом мероприятии приняли участие около пяти тысяч ребят. «От родителей до сих пор получаем обратную связь», — заметил Игорь Сопов.

«Я это подтверждаю, — сказал губернатор, — получил около 80 благодарностей в социальных сетях за такой интересный формат. Это очень хороший проект. Он с самого детства прививает электоральную культуру».

Глава региона также добавил, что получил позитивные отзывы о проведении выборов от участников международного фестиваля молодежи: «Жители разных стран оценили этот формат и в целом признали, что выборы в Псковской области прошли эталонно открыто и креативно. Сделано было все, чтобы ни у наблюдателей, ни у избирателей не было сомнений, что все открыто, честно и прозрачно».

Губернатор поблагодарил команду региональной избирательной комиссии, волонтеров и всех, кто обеспечивал безопасность в период голосования, за проведение выборов в Псковской области на высоком профессиональном уровне.

Напомним, с 18 по 20 сентября в регионе проходило пять избирательных кампаний. Это выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, выборы депутатов Собрания депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов первого созыва по одномандатным избирательным округам.