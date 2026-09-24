Центр развития молодежи «АртПлатформа» открылся в Пскове

Центр развития молодежи «АртПлатформа» открылся в псковском Доме молодежи, расположенном по адресу: улица Конная, дом 2, 24 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Площадка призвана поддержать творчески одаренных, спортивных и инициативных детей и молодежь.

Свои проекты и инициативы на втором этаже Дома молодежи представили Дом детского творчества, волонтеры-медики, Федерация нард Псковской области, «Молодая гвардия Единой России», Комитет семей воинов Отечества, Клуб молодых семей Псковской области и проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. В холле играл духовой оркестр детской музыкальной школы №5.

Волонтеры-медики предложили гостям пройти интерактивный опрос.

«Мы, волонтеры-медики, будущие врачи, заботимся о вашем организме, здоровье, сердце и душе. Можно пройти опрос-бинг, отметить, что ты делаешь каждый день, чтобы сохранить свое здоровье. За хорошие, честные ответы можно получить подарки», — рассказали будущие врачи.

Руководитель проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив Светлана Бринюк показала выставку проектов-победителей.

«В рамках сегодняшнего замечательного мероприятия мы организовали выставку проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив и представили некоторые проекты-победители, созданные при партнерстве Комитета семей воинов Отечества», - отметила Светлана Бринюк.

Она пояснила, что культурно-досуговое объединение Локнянского муниципального округа создало проект «О малой Родине с любовью». Команда проекта провела выставки фотографий локнянских пейзажей, стихотворений местных авторов и выпустила целый альбом.

Светлана Бринюк также упомянула фестиваль «Книжная яблоня» в библиотеке имени Ивана Василева. «С 23-го по 27-е число проходят встречи с писателями, поэтами, литераторами, иллюстраторами, режиссерами, а с 25-го по 27-е число пройдет непосредственно книжная ярмарка, где издательства со всей России представят свои книги», - уточнила она. Руководитель добавила, что на открытии фестиваля она познакомилась с биологом и автором книги «Хозяева Арктики» Мариной Дороченковой.

Далее собеседница ПЛН перечислила и другие инициативы. Например, детская школа искусств Порховского муниципального округа реализовала проект, где ученики рассказали сказки и сыграли спектакль. Псковская областная археологическая экспедиция, дважды побеждавшая в конкурсе грантов, создала две большие экспозиции о своих раскопках и находках.

Комитет семей воинов Отечества представил книгу «Герой: Гордость. Будущее» об истории 234-го полка от Великой Отечественной войны до специальной военной операции. В Пыталовском округе группа «Третье дыхание» реализовала проект «Наша музыка, ваша сила» и записала одноименную песню. Псковский городской молодежный центр выпустил книгу «Башни спят и видят сны», половину тиража которой авторы передали семьям героев СВО.

В конце беседы Светлана Бринюк озвучила главные статистические данные о работе фонда в регионе. «У нас 94 псковских проекта-победителя, и мы привлекли в Псковскую область 232 миллиона рублей. В октябре стартует следующая заявочная кампания», — подчеркнула она.

Центр будет проводить различные мероприятия - как культурные, так и спортивные. В будущем организаторы планируют устроить мастер-классы, творческие встречи, спортивные конкурсы и фестивали.