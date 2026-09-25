Ушел из жизни Валентин Федоров, возглавлявший управление Ростехнадзора по Псковской области

23 сентября скоропостижно ушел из жизни бывший начальник управления Ростехнадзора по Псковской области Валентин Федоров, сообщили Псковской Ленте Новостей близкие умершего.

Прощание состоится 26 сентября в 10.30 в храме Александра Невского в Пскове по адресу: улица Мирная, 1.

Валентин Федоров родился 11 июля 1952 года в деревне Репшино Порховского района. В 1982 году окончил Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт. В 1991 году - Ленинградский политологический институт.

Трудовой путь по специальности энергетика начинал на Псковском заводе ТЭСО, затем работал на предприятии коммунальных электрических сетей. С 1982 по 1987 год трудился в должности главного энергетика в производственном объединении «Псковторф».

В 1999-2003 годах заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Псковской области. В 2003-2004 годах - заместитель начальника управления Псковского филиала ФГУ «Управление государственного энергетического надзора по Северо-Западному региону».

В 1999 году Валентину Федорову присвоено звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Также он удостоен звания «Почётный работник топливно-энергетического комплекса», награжден почётной грамотой администрации Псковской области и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В 2004-2005 годах - советник административно-контрольного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В 2005-2009 годах - руководитель управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору по Псковской области.

С апреля 2009 года - заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С 11 июля 2017 года освобожден от должности заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора по достижению предельного возраста пребывания на гражданской службе.