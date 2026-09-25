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Ушел из жизни Валентин Федоров, возглавлявший управление Ростехнадзора по Псковской области

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23 сентября скоропостижно ушел из жизни бывший начальник управления Ростехнадзора по Псковской области Валентин Федоров, сообщили Псковской Ленте Новостей близкие умершего.

Прощание состоится 26 сентября в 10.30 в храме Александра Невского в Пскове по адресу: улица Мирная, 1.

Валентин Федоров родился 11 июля 1952 года в деревне Репшино Порховского района. В 1982 году окончил Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт. В 1991 году - Ленинградский политологический институт.

Трудовой путь по специальности энергетика начинал на Псковском заводе ТЭСО, затем работал на предприятии коммунальных электрических сетей. С 1982 по 1987 год трудился в должности главного энергетика в производственном объединении «Псковторф».

В 1999-2003 годах заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Псковской области. В 2003-2004 годах - заместитель начальника управления Псковского филиала ФГУ «Управление государственного энергетического надзора по Северо-Западному региону».

В 1999 году Валентину Федорову присвоено звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Также он удостоен звания «Почётный работник топливно-энергетического комплекса», награжден почётной грамотой администрации Псковской области и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

В 2004-2005 годах - советник административно-контрольного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В 2005-2009 годах - руководитель управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору по Псковской области.

С апреля 2009 года - заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С 11 июля 2017 года освобожден от должности заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора по достижению предельного возраста пребывания на гражданской службе.

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