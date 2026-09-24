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Семь человек из Афганистана и Бангладеша останутся в спецучреждении Псковской области

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Судья Псковского городского суда рассмотрел ходатайства уполномоченных должностных лиц о продлении срока содержания в специальном учреждении шести граждан Исламской Республики Афганистан и одного гражданина Народной Республики Бангладеш, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Иностранцев привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 18.1 КоАП РФ (нарушение режима государственной границы Российской Федерации либо правил въезда в РФ (выезда из РФ)).

⚖По результатам рассмотрения ходатайств срок содержания указанных иностранных граждан в специальном учреждении продлили до 90 суток для осуществления процедуры принудительного выдворения за пределы России.

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