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26 детей пострадали от укусов клещей за минувшую неделю в Псковской области

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99 жителей региона обратились за медицинской помощью после присасывания клещей за неделю, с 14 по 20 сентября. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

По состоянию на 21 сентября количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2321 человек) на 41,7% меньше, в том числе детей (653) – на 30,7% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2025 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).

За аналогичный период 2025 года количество обратившихся составило 3187 человек, в том числе 818 детей.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 2834 клеща (за неделю 97), из них 2268 – снятых с людей, 566 – из объектов окружающей среды.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

  • клещевым вирусным энцефалитом – 0,09% (2/ 2237);
  • иксодовым клещевым боррелиозом – 29,19% (653/ 2237);
  • моноцитарным эрлихиозом человека – 2,10% (47/ 2237);
  • гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,97% (44/ 2237).

Диагностировано два случая клещевого вирусного энцефалита, 24 случая клещевого иксодового боррелиоза, в том числе у шести детей.

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