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Более 100 участников заявились на 26-ю сельскохозяйственную ярмарку Псковского округа

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Более 100 участников заявились на 26-ю сельскохозяйственную ярмарку Псковского округа, которая состоится в ближайшую субботу, 26 сентября, на парковке ТДЦ FJORD plaza. Об этом сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова в своем канале в Max.

Изображение: канал Натальи Фёдоровой в Max

Наталья Фёдорова отметила, что состав участников гарантирует гостям самую разнообразную продукцию. Сельхозтоваропроизводители предложат свежие овощи и фрукты, мясные, молочные, рыбные, хлебобулочные изделия, мед, ягоды, саженцы и цветы. 

Глава округа пояснила, что оргкомитет в ходе финального заседания обсудил общие вопросы организации и детали проведения праздника. В прошлом году  за семь часов работы свыше пяти тысяч человек посетили ярмарку, напомнила Наталья Фёдорова  и добавила, что в этом сезоне организаторы ориентируются на такой же масштаб.

Она уточнила, что оргкомитет вместе со службами обеспечения обсудил вопросы расстановки торговых рядов, безопасности, концертную программу и работу специальной комиссии, которая оценит участников конкурсов, а также другие значимые детали.

Мероприятие пройдет с 8:00 до 15:00.

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