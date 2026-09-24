К организатору концерта Канье Уэста подали шесть исков на 1,4 млн рублей

К организатору концерта рэпера Канье Уэста в Петербурге подано шесть исков на общую сумму более 1,4 млн рублей, заявления рассматривают суды в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже.

Канье Уэст. Фото: Michael Wyke / ТАСС

Три исковых заявления зарегистрированы в столице, два — в Петербурге и одно — в Воронеже. Первое обращение поступило в Центральный районный суд Воронежа 9 сентября, предварительное заседание по делу назначено на 9 октября. Сумма требований в этом случае не раскрывается.

Наиболее крупный иск к агентству Say Agency рассматривает Преображенский суд Москвы. Истец требует вернуть 640 тыс. рублей за четыре билета и 64 тыс. рублей сервисного сбора. Согласно данным пресс-службы Мосгорсуда, покупатель также настаивает на выплате неустойки, компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей и штрафа в размере 50% от итоговой суммы, присужденной судом. Итоговая сумма составила около 1 млн рублей, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные данные.

В Бабушкинский районный суд Москвы поступило заявление почти на 160 тыс. рублей. Заявитель требует возместить не только 88 тыс. рублей за два билета с учетом сбора, но и компенсировать затраты на железнодорожные билеты и бронирование отеля.

Кроме того, истец оценил моральный вред в 30 тыс. рублей. Еще одно заявление зарегистрировано 16 сентября на судебном участке мирового судьи № 105 столичного района Сокольники. Покупатель намерен вернуть 50,2 тыс. рублей за билеты, приобретенные «по акции». Беседа по данному делу запланирована на 30 сентября.

Информация о подготовке концерта Канье Уэста в России активно обсуждалась в СМИ, однако официального подтверждения выступления и точных дат мероприятия не последовало. Представители Say Agency 21 сентября заявили, что вернут стоимость билетов в случае официальной отмены выступления. Сами организаторы утверждают, что действуют в рамках закона, однако 6 сентября Роспотребнадзор вынес предостережение агентству из-за отказов в возврате средств.

Глава Say Agency Анна Субчева 17 сентября уже проиграла судебный спор с Российским авторским обществом (РАО). По данным «Известий», разбирательство было связано с выступлением другого американского рэпера — Lil Pump — в Москве.