Всемирный день фармацевта, День бутерброда и «запойного» просмотра сериалов отмечают сегодня

Всемирный день фармацевта, Всемирный день мечты, День бутерброда, День «запойного» просмотра сериалов, День пекарни, День лобстера, День «Обними вегетарианца», День тикающих часов и День памяти российского полководца Петра Багратиона отмечают сегодня, 25 сентября.





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Всемирный день фармацевта отмечают ежегодно 25 сентября. Дата приурочена к годовщине основания Международной фармацевтической федерации, созданной в 1912 году. Праздник посвящен специалистам, которые занимаются разработкой, производством, исследованием и отпуском лекарственных препаратов, а также консультируют пациентов по вопросам их применения.

Фармацевты играют важную роль в системе здравоохранения: участвуют в создании новых лекарств, контролируют их качество и помогают обеспечивать безопасное использование медикаментов. В профессиональный праздник поздравляют сотрудников аптек, фармацевтических предприятий, лабораторий и научно-исследовательских организаций.

День памяти российского полководца Петра Багратиона — дата, когда вспоминают одного из наиболее известных военачальников Отечественной войны 1812 года. Он участвовал в Итальянском и Швейцарском походах Александра Суворова, отличился в сражениях при Аустерлице и Прейсиш-Эйлау, а во время вторжения Наполеона командовал 2-й Западной армией.

В Бородинском сражении Багратион руководил обороной левого фланга русской армии и получил тяжелое ранение. Полководец скончался 24 сентября 1812 года по современному календарю. Памятные мероприятия в его честь проходят в том числе на Бородинском поле, где находится могила генерала.

Всемирный день мечты появился в 2012 году по инициативе американского педагога и общественного деятеля Озиомы Эгвуонву. Его идея заключается в том, чтобы побудить людей задуматься о своих желаниях, определить личные цели и сделать первые шаги к их осуществлению.

К этой дате приурочивают встречи, творческие мероприятия и образовательные проекты, участники которых делятся своими планами и обсуждают способы их реализации. Отмечать праздник можно и самостоятельно: например, записать давнюю мечту, составить план действий или вернуться к делу, которое долго откладывалось.

День бутерброда — это отличный повод приготовить любимый бутерброд или попробовать новое сочетание хлеба, сыра и других ингредиентов.

В День «запойного» просмотра сериалов можно без угрызений совести устроить домашний киномарафон и посмотреть несколько серий подряд.

День пекарни предлагает заглянуть в ближайшую пекарню за свежим хлебом, булочками или ароматными пирогами.

День лобстера любители морепродуктов могут отметить, заказав лобстера в ресторане или приготовив его дома.

В День «Обними вегетарианца» можно проявить внимание к знакомым вегетарианцам и, если они не против, подарить им дружеские объятия.

День тикающих часов напоминает о ценности времени и предлагает посвятить его тому, что действительно важно, пишет «Газета.ru».