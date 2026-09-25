Пик геошторма: Земля не выберется из магнитных бурь до конца недели

25 сентября станет самым тяжелым днем затяжной магнитной бури, которая началась 24 сентября и не отпустит планету до конца недели.

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В пятницу все восемь трехчасовых интервалов окрашены одинаково — Kp-индекс ни разу не опустится ниже 5 баллов. Передышки не ожидается ни ночью, ни утром, ни вечером.

Причиной затяжного геошторма стала крупная корональная дыра на Солнце — темная полоса, протянувшаяся от южного полюса звезды к экватору. Поток солнечного ветра обрушился на магнитосферу Земли еще в ночь на 24 сентября, и с тех пор давление не ослабевает. По данным Британской геологической службы, буря уровня G1 началась 24 сентября, а ее отголоски продолжатся и сегодня, 25 сентября.

Прогнозы расходятся. ИКИ РАН оценивает вероятность магнитной бури на 25 сентября в 31%, а геомагнитных возмущений — в 40%. По данным my-calend.ru, сила возмущений достигнет 5 баллов — это умеренный геомагнитный шторм. Однако некоторые источники указывают, что 25 и 26 сентября обстановка может оказаться спокойнее, чем ожидалось, — как «немного возмущенная».

В пятницу метеозависимые люди могут столкнуться с головными болями, резкими перепадами настроения, упадком сил и даже депрессией. По данным портала News.ru, около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов приходится именно на периоды магнитных бурь. Людям с хроническими заболеваниями сердца и скачками давления стоит быть особенно внимательными.

Врачи рекомендуют в этот день избегать стрессов и эмоционального напряжения, больше отдыхать, пить достаточно воды и по возможности отказаться от вождения автомобиля.

Шторм продолжится и 26 сентября — с полуночи до 18:00 показатели останутся на уровне 5 баллов. Последний день геошторма — воскресенье, 27 сентября, после чего к понедельнику буря должна отступить, пишет «МК на Сахалине».