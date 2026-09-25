Роскомнадзор выявил более 500 нарушений в сфере персональных данных за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года Роскомнадзор выявил 504 нарушения законодательства в области персональных данных. При этом ведомство провело одну внеплановую проверку и 728 профилактических визитов. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Большинство нарушений — 490 — квалифицированы по ст. 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства о персональных данных»), еще 14 — по ст. 13.11.2 («Незаконное использование принадлежащих иностранным юридическим лицам и (или) иностранным гражданам информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин»). Нарушений по ст. 13.11.3 («Нарушение требований в области размещения и обработки биометрических персональных данных») за этот период не выявлено.

Число зафиксированных нарушений по ст. 13.11 в последние годы увеличивалось. В 2020 году их было 162, в 2021 — 225, в 2022 — 187, в 2023 — 430 В 2024 году показатель вырос до 618, а в 2025 — до 705 Дополнительно в 2024 году выявили девять нарушений по ст. 13.11.2, в 2025-м — 16 Нарушений по ст. 13.11.3 в эти годы не фиксировалось.

Одновременно число проверок операторов персональных данных значительно сократилось. В 2020 году Роскомнадзор провел 358 плановых и 13 внеплановых проверок, в 2021 — 595 и 14 соответственно. В 2022 году состоялось 166 плановых и 91 внеплановая проверка. В 2023 году ведомство провело одну плановую и 49 внеплановых проверок. В 2024 плановых проверок не было, а число внеплановых сократилось до десяти. В 2025 году состоялось 15 внеплановых проверок, за первую половину 2026 — одна.

Основной акцент в работе с операторами персональных данных сделан на профилактических мероприятиях. В первом полугодии 2026 их было 728 По итогам визитов им выдали 89 предписаний.

В ведомстве напомнили, что ответственность за безопасность персональных данных несут их операторы, которые обязаны сообщать об утечках. В 2021 году Роскомнадзор зафиксировал четыре таких инцидента, в 2022 — 140, в 2023 — 168, в 2024 — 100, в 2025 — 118 За первое полугодие 2026 года выявлено 12 утечек.

Сокращение сообщений о похищенных данных у российских компаний в первом полугодии 2026 года, подтвердили и участники рынка. При этом объем скомпрометированной информации, по их оценке, напротив, вырос. Это следует из отчета Solar AURA (входит в структуру ГК «Ростелеком»). Количество данных, оказавшихся в открытом доступе или у злоумышленников, увеличилось на 31% — с 288 миллионов до 378,4 миллионов строк по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильно изменилась и отраслевая структура: центр тяжести сместился с госсектора в сторону финансовых организаций, пишут «Известия».