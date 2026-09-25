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14% псковичей требуют у руководства доплаты за поручения вне своих обязанностей — опрос

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Большинство псковичей выполняют поручения руководства, которые не входят в их должностные обязанности, без надбавки, однако 14% работников требуют дополнительную оплату за это. К таким выводам пришли аналитики российского сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob на основании опроса, который прошел с 14 по 18 сентября. В нем приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

81% работающих псковичей хотя бы иногда получают от руководства поручения, которые не входят в их обязанности. Большинство из них (58%) выполняет такую работу без надбавки, еще 14% берутся за нее только за доплату. Сказать начальнику «нет» решаются лишь 13% опрошенных.

Чаще других «внеплановые» задачи достаются женщинам, выпускникам вузов и тем, кто больше зарабатывает.

Активнее торгуется молодежь до 35 лет: 17% против 11% среди тех, кто старше. Чаще всего работать без доплаты соглашаются работники 35—44 лет (60%). Граждане 45+ отказываются от нерегламентированных работ чаще (15%), чем те, кто младше (11%).

Условие о доплате охотнее ставят специалисты со средним профессиональным образованием и сотрудники с доходом от 100 до 150 тысяч рублей в месяц.

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