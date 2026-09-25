«Зеркала»: Почему госмедиа боятся реальной псковской политики?

В новом выпуске программы «Зеркала» на волнах радио «ПЛН FM» ведущие Ксения Журавкова и Константин Калиниченко поднимут тему, которая в последние дни вызвала много иронии в псковских кулуарах.

Пока региональную политику сотрясают мощнейшие кадровые рокировки, а эксперты и простые горожане замерли в ожидании новой структуры Законодательного Собрания и имени будущего главы Пскова, у наших коллег из государственного медиахолдинга своя, глубоко альтернативная реальность.

Информационный вакуум. Почему официальные провластные ресурсы упорно игнорируют ключевые политические события и кадровые сенсации, уходя в глухую оборону из бытовых тем?

Слизкая повестка. Как беспрецедентная атака моллюсков на псковские огороды и подробные инструкции по спасению капусты заменили в госмедиа реальную аналитику и обсуждение будущего Пскова?

Политическое вымачивание. Зачем госканалы так усердно рассказывают псковичам, как не отравиться свинушками в разгар формирования нового пятипартийного парламента?

Подробнее об этом – в 12.04. Видеоверсию, как обычно, смотрите на Rutube-канале ПЛН-ТВ и в группе «Псковской Ленты Новостей» в VK.