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Депутаты согласовали установку в Пскове трех новых мемориальных досок

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Три новые мемориальные доски появятся в Пскове. Соответствующие решения приняли депутаты Псковской городской Думы на очередной сессии 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Появится мемориальная доска почетному гражданину города, участнику Великой Отечественной войны, писателю Евгению Нечаеву. Также памятные доски планируется установить доктору медицинских наук, одному из основоположников протезирования в Российской империи и СССР Герману Альбрехту и русскому писателю, автору исторических романов Антонину Ладинскому. 

Решения приняты единогласно.

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