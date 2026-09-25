Порховская межрайонная больница пополнилась тремя врачами

Масштабное пополнение молодыми кадрами произошло в Порховской межрайонной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении.
Фото: Порховская межрайонная больница
В сентябре в медицинскую организацию вышли на работу:
- Екатерина Баринова — фельдшер ФАПа деревне Белая Дновского муниципального округа;
- Олеся Хоришко — медицинская сестра Дновского филиала;
- Снежана Яковлева — фельдшер ФАПа деревни Сорокино Дедовичского муниципального округа;
- Илья Кобелев — врач-терапевт Дедовичского филиала;
- Валерия Савчук — врач-терапевт Порховской межрайонной больницы;
- Аделина Сивачева — врач-педиатр Дновского филиала.