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Порховская межрайонная больница пополнилась тремя врачами

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Масштабное пополнение молодыми кадрами произошло в Порховской межрайонной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении.

Фото: Порховская межрайонная больница 

В сентябре в медицинскую организацию вышли на работу:

  • Екатерина Баринова — фельдшер ФАПа деревне Белая Дновского муниципального округа;
  • Олеся Хоришко — медицинская сестра Дновского филиала;
  • Снежана Яковлева — фельдшер ФАПа деревни Сорокино Дедовичского муниципального округа;
  • Илья Кобелев — врач-терапевт Дедовичского филиала;
  • Валерия Савчук — врач-терапевт Порховской межрайонной больницы;
  • Аделина Сивачева — врач-педиатр Дновского филиала.
«Все специалисты работают под контролем старших наставников. Больница не только сохраняет преемственность поколений, но и активно развивается, привлекает новых врачей, растит собственные кадры по целевому обучению», — подчеркнули в больнице. 
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