В Псковской области разработают свои «Госуслуги»

В Псковской области появится региональный аналог федерального портала «Госуслуги». Согласно документам, опубликованным в Единой информационной системе в сфере закупок, на создание информационной системы «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Псковской области» выделят 8 миллионов рублей.

Пользователи получат доступ к новой платформе через стандартный браузер. Техническое задание требует интеграции системы с государственной электронной почтой, базами данных Федеральной службы судебных приставов, федеральным порталом «Госуслуги», региональным порталом, а также внутренним программным обеспечением многофункциональных центров. Кроме того, система должна поддерживать функцию использования электронной подписи.

Через новый цифровой сервис жители смогут оформлять справку об участии в специальной военной операции, узнавать реквизиты банковских счетов, а также получать сведения, связанные с удостоверениями ветеранов боевых действий и статусом почетного донора. Также платформа упростит процедуру получения средств реабилитации для инвалидов и выплат на приобретение жилья для детей-сирот.

Такой заказ сделало Министерство конкурентной политики Псковской области. По условиям контракта, подрядчик обязан полностью подготовить систему к работе к 1 декабря.