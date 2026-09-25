Оклады псковских бюджетников проиндексируют на 5,2% с 1 октября

Должностные оклады работников бюджетной сферы Псковской области будут проиндексированы на 5,2% с 1 октября. Об этом сообщил Псковский областной совет профсоюзов, подводя итоги заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

Фотографии: Псковский областной совет профсоюзов / «ВКонтакте»

Совещание состоялось 22 сентября в правительстве Псковской области. В работе участвовали представители власти, профсоюзов и объединений работодателей.

На заседании обсудили ключевые вопросы: поддержку участников СВО, работников старше 50 лет и лиц с семейными обязанностями, оплату труда в сфере ЖКХ, индексацию зарплат в бюджетной сфере и прогноз социально-экономического развития региона, а также старт ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда.

По итогам встречи были даны поручения: проанализировать коллективные договоры на наличие мер поддержки отдельных категорий работников и включать такие меры в локальные акты, обеспечить соответствие зарплат в ЖКХ тарифным ставкам, установленным федеральным соглашением, проиндексировать с 1 октября на 5,2% оклады работников бюджетной сферы и привести положения об оплате труда в соответствие с региональными нормативными актами, организовать до 1 декабря смотр-конкурс по охране труда и привлечь к участию как можно больше организаций, подготовить и согласовать до конца года проект регионального соглашения на 2027–2029 годы — срок действия текущего документа истекает в 2026 году.