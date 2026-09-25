 
Общество

«Зеркала»: Почему госмедиа боятся реальной псковской политики?

0

В новом выпуске программы «Зеркала» на волнах радио «ПЛН FM» ведущие Ксения Журавкова и Константин Калиниченко поднимут тему, которая в последние дни вызвала много иронии в псковских кулуарах.

Пока региональную политику сотрясают мощнейшие кадровые рокировки, а эксперты и простые горожане замерли в ожидании новой структуры Законодательного Собрания и имени будущего главы Пскова, у наших коллег из государственного медиахолдинга своя, глубоко альтернативная реальность.

  • Информационный вакуум. Почему официальные провластные ресурсы упорно игнорируют ключевые политические события и кадровые сенсации, уходя в глухую оборону из бытовых тем?
  • Слизкая повестка. Как беспрецедентная атака моллюсков на псковские огороды и подробные инструкции по спасению капусты заменили в госмедиа реальную аналитику и обсуждение будущего Пскова?
  • Политическое вымачивание. Зачем госканалы так усердно рассказывают псковичам, как не отравиться свинушками в разгар формирования нового пятипартийного парламента?
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026