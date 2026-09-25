До +16 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 26 сентября

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 26 сентября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Пройдут кратковременные дожди. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью ожидается от +7 до +12 градусов, днем воздух прогреется от +11 до +16 градусов.

В Пскове температура воздуха ночью прогнозируется от +8 до +10 градусов, днем — от +13 до +15 градусов. Установится облачная с прояснениями погода. Также пройдут кратковременные дожди.

Атмосферное давление низкое.