График выездов врача-онколога на октябрь опубликовала Невельская МБ

План выездов врача-онколога Дианы Степановой на октябрь для проведения диспансерного наблюдения в филиалах Невельской межрайонной больницы опубликовали в канале учреждения в мессенджере Мах.

В среду, 7 октября, состоится выезд врача в филиал «Усвятский».

Во вторник, 13 октября, и в четверг, 22 октября, приемы врача-онколога запланированы в Невельской межрайонной больнице.

В среду, 14 октября, врач примет пациентов в филиале «Себежский».

Во вторник, 20 октября, состоится выезд врача в филиал «Новосокольнический».