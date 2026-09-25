Москвича будут судить в Себеже за контрабанду лесоматериалов на 112 тысяч рублей 

Псковская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Он обвиняется по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый организовал незаконный вывоз из Российской Федерации лесоматериалов стоимостью более 112 тысяч рублей. Для перемещения товара за границу он использовал фиктивный договор купли-продажи и представил в таможенный орган декларацию, содержащую недостоверные сведения.

Уголовное дело направлено в Себежский районный суд для рассмотрения по существу.