«Беседка»: Лидер «Ночных волков» Хирург о байк-шоу у Священного холма 

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - основатель и лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, известный как байкер Хирург.

Он приехал в Псковскую область для участия в байк-шоу, которое 27 сентября устраивает мотоклуб у Священного холма в честь праздника Воздвижения Креста Господня. Ведущий Александр Савенко поговорит с Хирургом об этом и других проектах «Ночных волков» в Псковской области, о роли в них писателя, инициатора создания Священного холма Александра Проханова, о планах движения байкеров и на другие актуальные темы.

Начало программы в 18.30. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.