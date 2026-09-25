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Псковская область готовится к масштабному капремонту образовательных учреждений

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12 школ, три детских сада и три здания колледжей планируется отремонтировать в Псковской области в 2027 году, заявил министр образования Александр Сорокин в рамках рабочего семинара 24 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве.

Фото здесь и далее: министерство образования Псковской области

В обсуждении участвовали представители 11 муниципальных образований.  В рамках семинара обсуждались сметы, дизайн помещений, наполненность обновленных пространств. Также участники при обсуждении вопроса строительного блока обозначили три ключевых этапа: разработка проектов, проверка смет и выбор подрядчиков.

«Критерии отбора строгие: учитывают опыт, ресурсы, сроки и качество документов. Так планируется заранее снизить риски срывов и некачественного исполнения контрактов», - отметили в министерстве.

О подходах к оформлению пространств рассказали представители ООО «Национальные проекты» Дмитрий Виноградов и Андреас Фёдоров. Они представили опыт компании в реализации проектов в сферах образования, культуры и молодежной политики, а также поделились примерами комплексного оформления дизайн‑концепций. 

Региональное отделение «Движения Первых» представило свои инициативы: речь шла о проектах, которые планируется реализовать в отремонтированных учреждениях. Председатель регионального отделения Мария Тучак рассказала о возможных форматах сотрудничества. Важная часть обновления - патриотическое и культурное наполнение. В регионе развивают проект «Лица Героев».

 

Как отметил министр образования, в коридорах школ и колледжей появляются портреты Героев Великой Отечественной войны, участников боевых действий, Героев Труда, выдающихся ученых, спортсменов и деятелей культуры.

Также своими наработками поделились директора образовательных организаций: Ольга Фёдорова (Лицей экономики и основ предпринимательства №10 в Пскове) и Марина Егорова (школа №1 Островского района). Представленные ими практики, по словам представителей министерства, помогут избежать типовых ошибок при реализации новых проектов.

В министерстве напомнили, что с 2025 года мероприятия по капитальному ремонту зданий школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования выполняются в рамках нацпроектов «Молодёжь и дети» и «Семья». 

В планах на 2027 год в Псковской регионе – ремонт 12 школ, трех детских садов и трех зданий колледжей.

«Важно уже сейчас подготовить проектно-сметную документацию, провести качественную разъяснительную работу с родителями, учащимися и педагогами об организации образовательного процесса во время ремонта, и, конечно, чётко понимать, какие качественные изменения произойдут в образовательной организации в результате ремонта», - отметил министр образования.
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