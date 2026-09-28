В МВД России напомнили верное правило защиты от мошенников

Прекратить разговор с неизвестным - верное правило защиты от мошенников, сообщили в МВД России.

«Известно, что телефонные мошенники пытаются обмануть граждан, используя разные способы. Есть одно верно правило защиты - нужно прекратить разговор с неизвестными», - отметили в ведомстве.

В МВД добавили, что подростки чаще других оказываются в сложных ситуациях и боятся обратиться за помощью: «Они думают: "Обратного пути нет", "Я уже совершил ошибку". Но это неправда. Статья 31 Уголовного кодекса РФ "Добровольный отказ от преступления" - выход для каждого, кто вступил во взаимодействие с преступниками».

В ведомстве добавили, что если человек добровольно отказался от преступления до его завершения, он освобождается от уголовной ответственности.