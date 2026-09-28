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Стало известно, почему осенью падает работоспособность

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С наступлением осени световой день сокращается и это напрямую влияет на самочувствие, работоспособность и настроение человека. О том, как свет управляет биологическими часами и что помогает справиться с упадком сил, рассказал заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины Университетского научно-исследовательского института биомедицины и биомедицинских технологий ТМУ Минздрава России Денис Губин.

В сетчатке глаза есть особые клетки-измерители освещенности — светочувствительные ганглиозные клетки (ipRGC). Эти клетки не помогают нам видеть, но передают сигнал о времени суток в «главные биологические часы» мозга — супрахиазматические ядра гипоталамуса. Работают они даже при тяжелых нарушениях зрения, прокомментировал Денис Губин.

«Когда солнце садится раньше, мозг раньше получает сигнал о наступлении темноты. В ответ на это меняется выработка мелатонина — снижается бодрость, появляются сонливость, утомляемость и иногда ухудшается настроение», — объяснил заведующий лабораторией Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ).

По его словам, чем дальше страна или регион расположены от экватора, тем сильнее сезонные колебания светового дня.

«Световые лампы должны иметь правильный спектр и режим освещения в течение суток. Важны и индивидуальные особенности: хронотип, привычная световая среда, чувствительность к свету. Если этого не учитывать, свет может не помочь, а навредить», — рассказал Денис Губин.

Заведующий лабораторией ТМУ также отметил, что зимний дефицит света хорошо компенсируется умным циркадным светом, имитирующим рассветы и закаты курортной широты. Так называют биодинамическое освещение, которое подстраивает спектр и яркость под биологические часы человека. Например, это могут быть умные лампы, которые меняют цветовую температуру — от холодного утром до теплого вечером, — или световые будильники, имитирующие рассвет, пишет РИА Новости.

Важно обращать внимание на три параметра: яркость, цветовая температура и время включения, рассказал Денис Губин. Утром нужен яркий холодный свет (5 000-6 500 кельвинов), днем — нейтральный (около 4000 кельвинов), вечером — тусклый и теплый (1800–2700 кельвинов). За 20 минут до сна свет лучше выключить полностью.

Умный циркадный свет положительно влияет на биологические часы, сон и гормональный фон, а также на метаболизм, в том числе на баланс холестерина, заключил заведующий лабораторией ТМУ.

Физическая активность полезна всем, добавил ученый. Он порекомендовал тренироваться в первой половине дня или в начале второй, так как температура тела человека меняется в течение суток и достигает пика примерно к 17-19 часам. После этого пика вечерняя нагрузка может привести к переутомлению и ухудшить сон.

Что касается биологических добавок, например витамина Д и магния, то они нужны только при соответствующих показаниях или дефиците, поскольку не заменяют свет, сон и физическую активность.

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