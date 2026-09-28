53% псковичей уверены, что чувство юмора помогает в поиске работы и построении карьеры – опрос

Среди псковичей с чувством юмора 53% говорят, что оно помогало им в поиске работы и построении карьеры. Отрицательно ответили 17% опрошенных. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие представители компаний и экономически активные граждане, считающие, что у них есть чувство юмора. Опрос проводился с 1 по 18 сентября.

Горожане старше 45 лет заявляют о пользе юмора чаще, чем те, кто младше.

Среди респондентов с высшим образованием помощь юмора в трудоустройстве и построении карьеры отмечают 57%, со средним профессиональным — 50%.

С ростом уровня дохода растет и число опрошенных, уверенных, что хорошая шутка повышает шансы получить офер и построить карьеру: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц подобной точки зрения придерживаются 51%, а среди получающих от 150 тысяч — уже 63%.

Опрос представителей компаний показал: если на собеседовании выясняется, что соискатель обладает хорошим чувством юмора, для 56% работодателей это станет дополнительным аргументом в его пользу, а 38% не видят в этом конкурентного преимущества.