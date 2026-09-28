Кольца и стрекозы: как украшать круговые развязки в Пскове

В Пскове после реконструкции дорог все чаще появляются кольцевые развязки - перекрёстки с односторонним движением по кругу. Секрет их популярности — в сочетании безопасности (при соответствующей культуре вождения) и большей пропускной способности, а также в том, что они могут стать частью городского пространства. Поэтому круговые перекрестки в последнее время активно взялись украшать.

Но всегда ли уместны установленные на них инсталляции? Не отвлекают ли такие украшения водителей? И какое оформление этих островков улично-дорожной сети было бы наиболее оптимальным и радовало глаз? Эти вопросы Псковская Лента Новостей задала псковским общественникам и деятелям культуры.

Не отвлекать водителей

Начнем с безопасности. Архитектор-дизайнер Сергей Станкевич напомнил, что кольцевые перекрёстки давно появились по всему миру и доказали свою безопасность и эффективность. «Поэтому они и распространились повсеместно, в том числе и у нас. Украшения в виде скульптур и малых архитектурных форм на них есть практически везде. Я видел их в разных странах — и на въезде в город, и в центре. Полагаю, что все не могли ошибаться. Можно сделать вывод, что единое мнение специалистов на эту тему — это безопасно», - добавил он.

Сергей Станкевич отметил, что инсталляция инсталляции - рознь. «Например, та, что стоит на площади Ленина в виде флагов союзных государств, возможно, больше закрывает водителям обзор, чем недавно установленная стрекоза на площади Десантников. Она, на мой взгляд, точно не мешает обзору», - сказал он.

Действительно, требования к обеспечению видимости на перекрестках являются одними из самых строгих. «Треугольник видимости — это условная зона на перекрестке, в пределах которой водители должны иметь беспрепятственный обзор, чтобы вовремя заметить другие транспортные средства и пешеходов. Причем, требования такие, что на многих перекрестках нельзя устанавливать даже билборды. Хотя казалось бы, такая конструкция, как большой щит на тонкой ножке вид не заслоняет. Но водителей ничего не должно отвлекать»,- пояснил активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков.

Поэтому, по словам общественника, он уже несколько лет выступает против новогодней ели, которую устанавливают на Октябрьской площади. «Она полностью перекрывает обзор.

Вы из-за ограничения видимости можете не пропустить автомобиль. Считаю, что елку надо перенести в другое место», - заметил он.

Николай Мельков уверен, что различным архитектурным формам - место в пешеходных зонах, каких в Пскове немало. «В первую очередь, дороги должны быть безопасными. Не должно внимание водителя на чем-то еще концентрироваться. Одно дело — если на круговом перекрестке стоят флаги, взгляд на них не фокусируется. А другое дело — какая-то скульптура. Лучше что-то нейтральное и эстетически красивое — цветы, кустарник», - сказал он.

Горожан не спросили

Также, по словам Николая Мелькова, любые арт-объекты должны нести смысловую нагрузку и быть доступными горожанам и туристам - чтобы люди могли бы с ними фотографироваться, снимать рилзы. Кроме этого, общественника беспокоит тот факт, что в последнее время инсталляции появляются без общественного обсуждения.

Положительным примером такой деятельности, по его словам, является голосование за проекты, участвующие в программе «Формирование комфортной городской среды». «Мы же понимаем, что улучшить все сразу мы не можем. Физически ни денег, ни людей нет. Поэтому территорию для благоустройства выбираем, проводим голосование. И тот факт, что люди участвуют, есть обсуждения, помогает на ранних этапах отсеивать некоторые не самые хорошие идеи. Может, вместо той же стрекозы были бы и другие варианты. Но почему-то не было широкого обсуждения», - заметил он.

«Конечно, для принятия решений нужны конкурсы и волеизъявление горожан», - считает псковский кузнец-художник Тимофей Силич.

«Что можно установить на кольцевых развязках? Однозначно - какие-то вещи, которые бы не отвлекали от движения и были приятны для глаза. В принципе, в Европе, Азии и Африке и в Латинской Америке - это какие-то приятные цветочные композиции», - привел пример он.

По словам художника, должны быть не просто клумбы, как в советское время, а цветочные композиции. «Какие-то прозрачные вещи, чтобы на них не было такой концентрации внимания со стороны водителей. Чтобы сквозь них можно было посмотреть, что на противоположной стороне, но в то же время, чтобы они радовали глаз», - сказал Тимофей Силич.

Искусствовед, председатель регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева тоже обратила внимание на то, что установленные в последнее время объекты не обсуждались общественностью и не были согласованы экспертным сообществом. «При городском управлении культуры есть Общественная комиссия по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове. Я член этой комиссии, работает она «в целях сохранения индивидуальности города, поддержания сложившихся исторических традиций и развития в системе названий улиц, скверов, площадей, учебных заведений и учреждений культуры, исторической значимости города музея, туристического центра, а также компетентного решения вопросов установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок». Есть порядок принятия таких решений. Но по вопросам установки этих вещей комиссия не собиралась», - сказала она.

Также не было и общественного обсуждения, хотя по мнению председателя регионального отделения ВООПИиК, в ходе таких встреч могут быть и очень интересные предложения.

Функциональный знак

Ирина Голубева рассказала о своем видении благоустройства круговых перекрестков. «В Пскове сейчас три таких транспортных развязки и чуть побольше - более сложных форм. Наиболее крупные — на Инженерной и на площади Героев-Десантников. Еще одна, более камерная, - дорожный узел, где сходятся улицы Плехановский Посад, Вокзальная и съезд с улицы Инженерной. До сих пор ни одна из них не была правильно благоустроена. Потому что транспортники решают технические вопросы, а не градостроительные. А здесь как раз вопрос и технический, и градостроительный одновременно»,- заметила она.

По ее словам, особенность таких развязок в том, что при движении по улице наш взгляд невольно устремляется к кругу. В градостроительстве такие точки принято фиксировать доминантой, некой вертикалью - чтобы сразу было видно, куда ведет направление. «Круг, безусловно, требует вертикальной доминанты. Установка памятника здесь не уместна, потому что памятник как раз требует подхода к нему, а на подобных кругах он, как правило, не предусмотрен. Пример простой — наша площадь Победы. В центре ее, где был просто газон, установили знак Города воинской славы, а подхода к нему нет: надо перекрывать движение транспорта, чтобы венки возложить в день освобождения Пскова. И получается, что не задействован фактически этот памятник. Такая же проблема и с развязками. Если туда памятники ставить, то подхода к ним не будет», - сказала она.

Поэтому эксперт предлагает устанавливать на круговых перекрестках навигационные знаки, которые имеют прикладное значение. «Функциональный знак, но не обязательно такой эмоциональный, как памятник. Декоративная скульптура тоже может быть, если она издалека воспринимается», - считает Ирина Голубева.

Также эксперт обратила внимание на такую особенность транспортных развязок, как визуальная связь с городом. «Например, круг развязки на площади Героев-Десантников, сдвинут с основной оси. Поэтому здесь нет такой линии, которая есть, например, на Инженерной — там, если встать на круг, можно увидеть Троицкий собор, хотя он находится на большом расстоянии. Конечно, такую визуальную связь не хотелось бы терять. Но если бы там стоял какой-нибудь обелиск со стрелкой на Троицкий собор, это было бы тоже интересно», - отметила она.

Создавать такие знаки - работа урбаниста, который понимает современное состояние города, его транспортные и туристические потребности,и дизайнера, который занимается художественной работой. «Работа обязательно в паре должна быть», - заметила она.

Ирина Голубева напомнила, что кроме круговых развязок есть еще более сложные формы, такие как треугольная развязка на улице Яна Райниса. «Задача благоустройства этих перекрестков - абсолютно та же самая. На таких площадках (они, как правило, побольше размером) можно устраивать скверы, с переходами на нее, с фонтанами, с развлечениями. И детскую площадку сделать, и спортивную, но этим надо заниматься», - сказала она.

Уважение к истории

«Если делать, то надо делать красиво и надолго», — высказал мнение на ПЛН FM художественный руководитель — директор Псковского драмтеатра, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Месхиев.

По его словам, от инсталляции на Октябрьской площади остается ощущение, что это сделано на какое-то время. «Выцвели уже эти флажки, хотя сама идея, мне кажется, хорошая, — заметил он. — А вот что касается стрекозы на площади Героев-Десантников, с моей точки зрения, в военном городе, когда наши бойцы, и дивизии, и бригады воюют, — просто безобразие. Другим словом не могу назвать. Это неуважение к нашим воинам».

Дмитрий Месхиев отметил, что «скульптуры должны соответствовать облику старинного, древнего города с кузнечной культурой». «Ну, выкуйте вы это всё — только без стрекоз на площади! Современные малые или даже большие архитектурные формы должны быть символичны. У города большая история, и у нас очень много того, что можно запечатлеть в скульптуре, поставить, чтобы и туристы понимали, с чего начинается наша история». «Нельзя делать памятники святым, особенно равноапостольным святым с лицами обычных женщин. Недаром во всей иконописи старинной есть единая стилистика лика. А у нас стоят святые с лицами неких тётенек», — сказал он.

По мнению псковского архитектора Владимира Шуляковского, украшение перекрестков с кольцевым движением малыми архитектурными формами требует особого творческого чутья. «Если это удачное решение, то это хорошо, а если неудачное - не очень. Кольцевая развязка - место специфическое: туда нет доступа пешеходам, и оформление должно учитывать этот фактор», - заметил он. Поэтому идею инсталляции на Октябрьской площади он назвал правильной, хотя, по мнению архитектора, ей недостает масштабной соразмерности. «Эти все флажки немного маловаты, а сама надпись - крупна. Дело в пропорциях», - сказал он.

А вот о новой «стрекозе» эксперт отозвался так: сама по себе она «симпатичная как произведение дизайна, но такие вещи не могут быть случайными и должны иметь корни конкретно в этом городе, в его истории». «Если это произведение декоративного искусства, то оно должно быть не просто взято из интернета, а иметь некий смысл именно в этом месте. Тогда это может стать большой творческой удачей», - сказал Владимир Шуляковский.

Впрочем, что касается псковской идентичности, то, по мнению архитектора-дизайнера Сергея Станкевича «любой вариант можно обосновать и признать удачным, а можно, наоборот, счесть слабо обоснованным и неприемлемым».

Вопрос не про шашечки

Более категорична в вопросе уместности того или иного арт-объекта в историческом городе, каким является Псков, искусствовед Тамара Шулакова. «Тут проблема корневая: где главный архитектор области, где главный архитектор города и где дизайнеры? Если бы такие решения принимали минимум четыре специалиста или хотя бы два в одном, то мы бы не имели проблем»,- уверена она.

По словам Тамары Шулаковой, сейчас Псков подражает «той общей архитектурно-дизайнерской волне, когда в городе, где нет никакой истории, ставится что-то, что как-то оживляет все». «И нормально! Можно посмеяться, можно потереть носик и так далее. Но не в городе, который наполнен в высшей степени святынями духовными, православными. Мы же один из главных православных центров на Руси!» - считает она.

По словам искусствоведа, в нашем городе драгоценны все храмы, которые уцелели, все палаты и башни. Они составляют ансамбль, между ними не может быть вставных челюстей типа «Видный - для жизни завидной», которые врезались в панораму Великой. Что мы теперь видим вместо Троицкого собора, когда из озера возвращаемся? Чудо из вставных челюстей высотных зданий!» - отметила она.

Тамара Шулакова напомнила, что главная ценность Пскова – это чистота видовых перспектив между памятниками. «Какие тут круговые перекрестки? Тут с базовыми ценностями сохранения Пскова большая проблема. Я боюсь, что при такой оценке у нас произойдет то, что произошло с иконой Андрея Рублева «Троица». Нам обещали, что икона будет в порядке (В 2024 году икона была возвращена в Троице-Сергиеву лавру — прим.ред), а в прошлом году мы видели поток людей, которые идут к мощам Сергия мимо этой иконы. И было понятно даже непрофессионалам, что будет с ней при потоке людей, как в московском метро в часы пик. Кто нам гарантирует, что при таком отношении к городу мы не передадим все памятники с фресками в такое же чудесное «профессиональное» хранение? В общем, вопрос не про шашечки и не про стрекозы, а гораздо более глобальный», - сказала она.

Искусствовед привела пример, как в Риме XIV века, где древние руины служили пастбищами для скота, великий итальянский поэт Петрарка собрал жителей и сказал им: «О римляне! Вы недостойны своего города!». «Через 200 лет папа римский собирает весь свет римской школы от Леонардо да Винчи до Рафаэля Микеланджело, и к Риму поведут все дороги. Рим умеет учиться, из критики извлекать должное. А мы, похоже, поступаем ровным образом наоборот. Вроде мы делаем много и хорошо. Вроде мы делаем благоустройство. Но оно совершенно оторвано от сути города. Как-то очень формально, подражательно и очень недостойно великого зодчества Пскова», - сказала она.

Таким образом, дискуссия о благоустройстве кольцевых развязок в Пскове выходит далеко за пределы вопроса «украшать или не украшать». Она обнажает более глубокие проблемы: отсутствие широкого общественного обсуждения, недостаток профессиональной экспертизы при принятии градостроительных решений и порой пренебрежительное отношение к историческому контексту древнего города. Безопасность дорожного движения остаётся приоритетом, однако ключевое условие — осмысленность и уместность: арт-объект должен «расти» из истории места. Только сочетание профессионального подхода, уважения к наследию и реального участия горожан способно превратить кольцевые перекрестки в органичную часть городской среды Пскова, а не в повод для критики.

Светлана Синцова

