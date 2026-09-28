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Транспортные полицейские провели встречи с родителями школьников в Пскове

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Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Псковского линейного отдела МВД России на транспорте встретились с родителями учащихся школ № 47 и № 11 во время плановых родительских собраний, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УФССП.

Фото здесь и далее: ФССП России по Псковской области

Полицейские обсудили безопасность детей и защиту подростков от влияния деструктивных групп. Они рассказали, как злоумышленники пытаются вовлекать несовершеннолетних в преступления диверсионно-террористического характера на объектах транспортной инфраструктуры. Чаще всего вербовщики используют социальные сети и мессенджеры, где предлагают подросткам «лёгкий заработок».

Сотрудники полиции привели статистику правонарушений и преступлений такого рода, а также напомнили об уголовной ответственности и правовых последствиях для подростков, причастных к таким преступлениям.

Транспортная полиция призывает родителей внимательнее относиться к цифровой жизни детей, интересоваться их окружением и объяснять опасность сомнительных предложений от незнакомцев в интернете.

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