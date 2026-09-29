Псковский кадровый центр пригласил беременных на бесплатное мероприятие 8 октября

Кадровый центр Пскова проведёт 8 октября бесплатную встречу для беременных женщин и молодых матерей по теме «От планов до первых шагов» в рамках женского клуба «Женский интерес». Об этом сообщил начальник Кадрового центра по Пскову и Псковскому округу Алексей Василев в эфире радио ПЛН FM (102.6).

«Ближайшее мероприятие приурочим ко Дню беременных. Его проведёт психолог Екатерина Макеева по теме беременности и материнства: "От планов до первых шагов“. Мероприятие пройдёт в Кадровом центре на улице Коммунальной, 71а, 8 октября в 16 часов. Оно предназначено и для беременных женщин, и для молодых матерей», - рассказал Алексей Василев.





Гость студии пояснил, что дни беременных - две обязательные даты в работе женского клуба: 7 апреля и 7 октября. «В эти дни нам нужно провести мероприятия, связанные с темами, интересными беременным или молодым мамам. А так мы не ангажированы, имеем право выбирать темы, которые интересны нашим слушательницам, тем, кто к нам приходит», - уточнил Алексей Василев.





Гость студии также сообщил, что записаться на мероприятие можно через сообщество «Женский клуб "Женский интерес“» в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону: 29-22-79.





Психолог Руслана Скородумова добавила, что темы, связанные с материнством и воспитанием детей, вызывают наибольший отклик у участниц. «Когда собираются мамы детей одного возраста, они могут безопасно задавать вопросы, потому что понимают: здесь находятся женщины, которые переживают тот же жизненный период. Ты приходишь именно с тем, что тебе важно, что у тебя болит, что тебя беспокоит, и понимаешь, что находишься среди таких же людей», - отметила она.