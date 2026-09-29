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23-летняя механизатор представит Псковскую область на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии»

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Победитель регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор» Елизавета Веселова готовится представить Псковскую область на федеральном этапе конкурса, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

Фото: Областной центр занятости населения

Федеральный этап в номинации «Лучший специалист в области механизации сельского хозяйства» проходит с 29 сентября по 1 октября 2026 года в Тамбовской области. За победу поборются механизаторы из 21 региона России.

Организаторы подготовили для конкурсантов теоретические и практические испытания. Участникам предстоит выполнить тестовые задания, провести диагностику сельскохозяйственной техники, продемонстрировать навыки работы с гидравликой и технологиями цифрового земледелия.

Елизавета — единственная девушка и самая молодая участница регионального этапа. Она работает в семейном бизнесе по профессии. Елизавета готовилась к федеральному этапу на базе своего учебного заведения.

На региональном этапе она обошла двух опытных коллег - второе место занял Иван Максименко (ОАО «Великолукский Мясокомбинат»), а третье — Дмитрий Иванов (ООО «Агрофирма «Черская»).

Конкурс «Лучший по профессии» проводится в рамках национального проекта «Кадры» и направлен на повышение престижа рабочих профессий и привлечение молодых специалистов в сельское хозяйство.

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