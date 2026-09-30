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Как Сферум помогает объединять учеников, родителей и учителей, рассказали псковичам

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Сферум в MAX объединяет в одном цифровом пространстве учебную коммуникацию педагогов, учеников и родителей, а также предоставляет инструменты для обмена файлами, звонков и решения повседневных образовательных задач. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM)  рассказала старший методист Регионального центра информационных технологий Псковской области Людмила Гультяева.

«Дело в том, что Сферум в MAX – это образовательное пространство внутри мессенджера, где объединены учебная коммуникация и базовые цифровые инструменты для школы. Его ключевая особенность в том, что он встроен в привычный мессенджер, но работает именно как среда для общения по учебе с привязкой к образовательной организации, роли пользователей и школьным чатам», — рассказала Людмила Гультяева.

По ее словам, Сферум объединяет в одном цифровом пространстве чаты педагогов, учеников и родителей, звонки, обмен файлами и образовательные сервисы.

«Платформа предназначена для того, чтобы упростить ежедневное взаимодействие между школой, учениками и родителями. Его задача – не заменить школу или электронный дневник целиком, а сделать повседневную коммуникацию участников учебного процесса более организованной, чтобы сообщения по школьным вопросам не терялись среди личной переписки, а нужные контакты и инструменты были доступны в одном приложении», — подчеркнула специалист.

Людмила Гультяева отдельно отметила, что образовательный контекст является одним из ключевых отличий Сферума.

«MAX – это среда для общения, а Сферум внутри нее добавляет учебный контекст, образовательную организацию, роли пользователей, классные и рабочие чаты, а также специальные сервисы», — пояснила она.

В Псковской области Сферум интегрирован с региональным электронным журналом. Благодаря этому школьные чаты формируются автоматически. Для родителей класса создается общий чат, куда попадают родители соответствующих учеников.

«И все происходит автоматически, вот это объединение в определенные чаты, не нужно заниматься отдельно сбором участников чата, то есть это все происходит через ресурсы нашей системы», — добавила Людмила Гультяева.
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