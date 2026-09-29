Симптомы и группы риска по туннельному синдрому перечислила невролог

Онемение пальцев и боль в запястье принято списывать на многочасовую работу за компьютером, но у этого состояния куда более сложная природа. Кто на самом деле входит в группу риска и почему привычное объяснение вводит в заблуждение, ответила КМН, врач-невролог, доцент кафедры неврологии Пироговского университета Инна Филатова.

Туннельный синдром запястья — неврологическое заболевание, основными проявлениями которого являются боль и онемение пальцев руки. Инна Филатова отметила, что оно возникает из-за сдавления срединного нерва при прохождении через запястный канал. Этот синдром относится к группе туннельных невропатий и является самым распространённым среди синдромов ущемления периферических нервов. Различают хроническую и острую формы, хроническая встречается чаще.

По словам эксперта, к факторам риска относят женский пол, возраст 45–54 года, пожилой возраст, ожирение, заболевания щитовидной железы, диабет, беременность, почечную недостаточность, алкоголизм, амилоидоз и токсичность при приёме некоторых лекарств. Объёмные образования в запястном канале — кисты, ганглии, опухоли, рубцовая ткань — также могут сдавливать нерв. Ревматоидный артрит повышает давление в канале. Синдром часто встречается у взрослых трудоспособного возраста. Выявлена связь с использованием вибрирующих инструментов, а также с интенсивной и длительной работой за клавиатурой и мышью.

«Поскольку срединный нерв смешанный, при сдавлении страдают как двигательные, так и чувствительные функции кисти. Основная жалоба — парестезия пальцев в зоне иннервации нерва, онемение и ноющие боли. При прогрессировании симптомы нарастают. Боли распространяются на предплечье и плечо, иногда принимают жгучий характер и усиливаются ночью. Встряхивание конечности обычно приносит облегчение. При исследовании выявляются гипестезия, снижение чувствительности. При длительном течении возможны трофические изменения кожи, истончение, образование язв на кончиках пальцев. Характерно ограничение движений пальцев, полусогнутое положение отёчных пальцев. Боли усиливаются в горизонтальном положении и при поднятии руки — это важный диагностический признак», - рассказала Инна Филатова.

Невролог также пояснила, что острые формы делятся на травматические и атравматические. Травматические возникают в результате травмы запястья и костей, при прямом или непрямом сдавлении нерва через гематому или отёк. Реже нерв повреждается непосредственно. К посттравматическим причинам относятся септический артрит, подагра, инфекции мягких тканей, опухолевый кальциноз и синовит при ревматологических заболеваниях.

«Диагноз основывается на анамнезе и объективном неврологическом исследовании. Для уточнения применяют рентгенографию, компьютерную томографию, ультразвуковую диагностику и электронейромиографию — золотой стандарт исследования проведения импульса по нервным и мышечным волокнам. Для ранней диагностики необходимо обследование людей из группы профессионального риска», - посоветовала Инна Филатова.

Лечение включает консервативные методы: нестероидные противовоспалительные препараты, анальгетики, диуретики для снижения отёчности, блокады с кортикостероидами. Применяется физиотерапия. Хирургическое лечение рекомендуется при длительности симптомов около шести месяцев и более и неэффективности медикаментозной терапии. Набирает популярность эндоскопическое вмешательство — менее инвазивный метод, способствующий устранению боли и быстрому восстановлению функции кисти. В послеоперационном периоде также показана физиотерапия, пишет RuNews24.ru.

«Если говорить о запросе, туннельный синдром — это прежде всего заболевание от повторяющейся механической нагрузки на периферический нерв, а не привилегия конкретной профессии. Что общего у музыканта и программиста? Многократное стереотипное движение, длительное положение конечности, компрессия или ишемия нерва в анатомически узком канале, приводящие к нарушению аксонального транспорта и эндоневрального кровотока. Утверждение, что компьютерная работа сама по себе вызывает карпальный синдром, на мой взгляд, слишком упрощено. Для развития синдрома больше доказаны биохимические и индивидуальные факторы риска, а связь с обычной офисной работой не так однозначна. У музыкантов нагрузка часто более специфична: высокочастотные движения пальцев с высокой точностью, иногда часами. Поэтому у них туннельный синдром встречается чаще, а также могут наблюдаться тендинопатия или фокальные дистонии», - заключила Инна Филатова.