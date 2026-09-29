Сбер выпустил новую коллекцию банковских карт с героями «Союзмультфильма»

Во время Московского стартап-саммита Сбер и киностудия «Союзмультфильм» представили совместную коллекцию банковских карт с героями, знакомыми миллионам россиян с детства. Можно выбрать карту с персонажами из «Ну, погоди!», «Винни-Пуха», «Малыша и Карлсона», «Возвращения блудного попугая» и «Жил-был пёс». Коллекция приурочена сразу к двум юбилеям — 185-летию Сбера и 90-летию «Союзмультфильма», сообщили в банке.

Изображение: пресс-служба Сбера

В каждом из дизайнов знакомые персонажи примерили на себя новый киножанр. Винни-Пух и Пятачок стали героями шпионского боевика, попугай Кеша и кот отправились на встречу приключениям, а Волк и Заяц оказались в мире скоростных гонок. Малыш и Карлсон перенеслись в мир семейного кино, а герои мультфильма «Жил-был пёс» попали в классический вестерн.

Дизайны разработаны с помощью нейросети Сбера ГигаЧат. Так знакомые с детства образы получили новое прочтение, сохранив характер и узнаваемые черты.

Новая коллекция объединяет наследие российской анимации и современные цифровые технологии. Знакомые персонажи становятся частью повседневного опыта клиентов Сбера: героев можно выбрать для оформления пластиковой карты, а в СберБанк Онлайн они появятся в цифровом стиле — на заставках цифровой карты, SberPay, QR-кода и в пуш-уведомлениях.

Проект продолжает развитие персонализации банковских продуктов Сбера. Сегодня карта — это не только платёжный инструмент, но и один самых часто используемых повседневных продуктов. Возможность самостоятельно выбирать её оформление позволяет сделать этот опыт более личным и эмоциональным. Коллекция с «Союзмультфильмом» обращается к образам, которые объединяют разные поколения и остаются узнаваемыми спустя десятилетия после появления на экране.

Дебетовая СберКарта из коллекции доступна клиентам с 14 лет (при наличии согласия от родителя), кредитная — с 18 лет. Выпуск пластиковой карты с выбранным дизайном стоит 500 рублей, цифровое оформление в СберБанк Онлайн — 100 рублей.

Международная конференция Московский стартап-саммит, посвящённая технологическому предпринимательству и открытым инновациям, проходит 29–30 сентября в «СберСити», в пространстве крупнейшего кампуса «Школы 21». Организаторы мероприятия — Сбер и правительство Москвы.

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