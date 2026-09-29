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Свое 23-летие отметил псковский ТЦ «Максимус»

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Первопроходцу современных торговых центров в Пскове «Максимусу» исполнилось 23 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТЦ. 

Фото: Татьяна Савраева

«За это время многое менялось — от моды до актуальных арендаторов. Неизменным остается любовь покупателей к торговому центру на Октябрьском проспекте. К очередному дню рождения он подходит с новыми реализованными идеями и планами на будущее. День рождения прошел в теплой и дружеской атмосфере. Арендаторы "Максимуса" приготовили массу призов и подарков, которые вручались как гостям праздника, так и его участникам», - сообщили в ТЦ.

 

Главным призом стал годовой абонемент в аквапарк, который выиграла Александра Матвеева.

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