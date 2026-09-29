Последние изменения законодательства обсудил профсоюз работников жизнедеятельности

Председатель Псковского облсовпрофа и обкома профсоюза работников жизнедеятельности Игорь Иванов принял участие в работе семинара-совещания по вопросам охраны труда Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Мероприятие открыл председатель профсоюза Александр Василевский.

В рамках семинара обсудили последние изменения законодательства в сфере охраны труда, гарантии безопасности сферы ЖКХ через средства индивидуальной защиты работников, производственный контроль, СОУТ, расследование несчастных случаев на производстве, рекомендации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, безопасные методы и способы выполнения работ с учётом выявленных профессиональных рисков, оказание первой помощи пострадавшим на производстве, контрольно-надзорные мероприятия в сфере охраны труда.

Семинар стал центральной площадкой Общероссийского отраслевого профсоюза перед проведением Всероссийской недели охраны труда.