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Последние изменения законодательства обсудил профсоюз работников жизнедеятельности

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Председатель Псковского облсовпрофа и обкома профсоюза работников жизнедеятельности Игорь Иванов принял участие в работе семинара-совещания по вопросам охраны труда Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Мероприятие открыл председатель профсоюза Александр Василевский.

В рамках семинара обсудили последние изменения законодательства в сфере охраны труда, гарантии безопасности сферы ЖКХ через средства индивидуальной защиты работников, производственный контроль, СОУТ, расследование несчастных случаев на производстве, рекомендации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, безопасные методы и способы выполнения работ с учётом выявленных профессиональных рисков, оказание первой помощи пострадавшим на производстве, контрольно-надзорные мероприятия в сфере охраны труда.

Семинар стал центральной площадкой Общероссийского отраслевого профсоюза перед проведением Всероссийской недели охраны труда.

«Вопросы безопасности и охраны труда — одни из ключевых в работе профсоюза на ряду с правовой защитой и социальным партнёрством. Работник должен, приходя на рабочее место, быть защищен, максимально не подвержен вредным факторам. Сегодня профессионально занимаясь данным направлением, мы выполняем государственную задачу по народосбережению, поступательно двигаясь к высокой цели — нулевому травматизму», — прокомментировал работу семинара Игорь Иванов.
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Иванов Игорь Олегович

Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

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