«Цифровизация для всех и для каждого»: О пользе платформы Сферум

Слушайте на волнах ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Цифровизация для всех и для каждого», в которой эксперты обсуждают поддержку цифровой сферы в регионе и доступность онлайн-сервисов для граждан.

Гость студии - старший методист Регионального центра информационных технологий Псковской области Людмила Гультяева.

Любовь Кузнецова обсудит с ней задачи платформы Сферум в образовательном процессе, полезные инструменты для педагогов и школьников, а также опыт эффективного использования сервиса в школах Псковской области.