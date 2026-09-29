84% соискателей Псковской области хотят улучшить резюме, выяснили аналитики

20% жителей Псковской области трудно рассказывать о себе на собеседовании, еще 17% испытывают сложности в составлении резюме, 27% соискателей считают, что их навыки не соответствуют требованиям рынка. Поэтому большинство соискателей заинтересованы в карьерных консультациях. 84% хотят усилить или создать резюме, 50% нужна помощь со стратегией поиска работы, а 33% хотят оценить свои текущие навыки — об этом заявили участники исследования* hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России.

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Также популярны среди соискателей услуги помощи в подготовке к собеседованию (29% опрошенных), поддержка в смене профессии или карьерного вектора (26%) и помощь консультантов в разработке карьерного плана под конкретного специалиста (23%).

Таблица hh.ru

По данным исследования, чаще всего за карьерной помощью обращаются специалисты из сферы информационных технологий — 41%. На втором месте — высший и средний менеджмент (25%), далее идут сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов (24%). По 23% обращений приходится на специалистов в области стратегии, инвестиций и консалтинга, а также строительства и недвижимости, 21% — это специалисты в маркетинге, рекламе и PR, 11% — в финансах и бухгалтерии.

«Запрос на карьерную консультацию сегодня выходит далеко за пределы поиска новой работы. В большинстве случаев специалисты приходят с конкретной задачей — усилить резюме, выстроить стратегию поиска или понять, каких навыков им не хватает. При этом 81% обратившихся имеют более шести лет опыта, то есть речь в основном идет о тех, кто уже накопил значительную профессиональную экспертизу и хочет эффективнее использовать ее для дальнейшего карьерного развития или смены вектора. Еще 13% имеют от трех до шести лет опыта, по 4% — от одного до трех лет или только начинают свой профессиональный путь», — комментирует руководитель карьерных сервисов hh.ru Ольга Дмитриева.

Показательно, что большинство участников исследования понимают ценность работы карьерных экспертов и готовы оплачивать их услуги. 59% респондентов рассчитывают на платную консультацию и указывают сумму, которую они могут потратить. Для 29% стоимость не является определяющим фактором — главным критерием для них становится способность эксперта решить конкретную карьерную задачу. Только 11% рассматривают исключительно бесплатные сервисы.

*По данным анализа обращений к карьерным консультантам и менторам платформы hh Карьера за первое полугодие 2026 года.