УФНС Псковской области предупредила жителей о мошеннических рассылках налоговых уведомлений

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области предупредило жителей региона об активизации киберпреступников, которые рассылают поддельные сообщения об уплате налогов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС.

С началом периода рассылки уведомлений об уплате имущественных налогов и НДФЛ в регионе участились случаи мошенничества. Неизвестные от имени ФНС России отправляют в мессенджеры или на электронную почту якобы официальные сообщения о необходимости уплаты налогов. Злоумышленники угрожают штрафными санкциями и требуют переходить по ссылкам для ознакомления с деталями расчета. Налогоплательщик, открывший такую ссылку, автоматически предоставляет доступ к своим личным данным или банковским реквизитам. Преступники затем используют эту информацию для оформления кредитов или вывода средств со счетов.

Федеральная налоговая служба обозначила четкие правила своей работы. Ведомство не рассылает уведомления через мессенджеры и не запрашивает личные данные. Специалисты ФНС не просят переходить по ссылкам на сторонние сайты и не ведут запись на прием в налоговый орган по телефону. Также служба не просит установить специальное приложение для оплаты налогов со скидкой и не запрашивает коды от Госуслуг или коды подтверждения для авторизации на других сайтах.

УФНС Псковской области рекомендует гражданам соблюдать правила цифровой безопасности. Получатель подозрительного сообщения не должен переходить по ссылкам и вводить свои данные на сторонних сайтах. Граждане не должны передавать посторонним лицам коды подтверждения из СМС, пароли и данные банковских карт. Если звонок или сообщение от имени налоговой службы вызывает сомнения, абонент должен немедленно прервать контакт.

Граждане могут проверить всю информацию самостоятельно в личных кабинетах на официальном сайте ФНС России. Жители также могут обратиться в налоговый орган лично или по телефонам, указанным в разделе «Контакты» на сайте nalog.gov.ru.

Для консультаций работает Контакт-центр ФНС России по номеру: 8-800-222-22-22. Если гражданин уже стал жертвой мошенников, он должен как можно скорее обратиться в правоохранительные органы.