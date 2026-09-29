В деревне Тямша Псковского округа открыли детскую площадку «Дружный дворик»

В деревне Тямша во дворе домов 7, 8, 10 по Октябрьской улице открыли современную детскую площадку, которую местные жители ждали по итогам августовского визита губернатора. Об этом сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова в своем канале в Max.

Фото здесь и далее: канал Натальи Фёдоровой в Max

«Для ребят и их родителей появление современного комплекса для активного проведения досуга стало радостным и долгожданным событием. Игровая площадка состоит из комплекса различных элементов, рассчитанных на детей разного возраста», - отметила Наталья Фёдорова.

«В августе этого года в ходе рабочего визита в Псковский округ губернатор Михаил Ведерников в общении с местными жителями-активистами ТОС откликнулся на их просьбу об установке детской игровой площадки. Благодарю Михаила Юрьевича за поддержку ТОС», - добавила она.

Глава округа вместе с руководителем теротдела «Тямша» Ольгой Александровой и руководителем местного ТОС Натальей Смирновой поздравили жителей с этим событием.

«За несколько дней до открытия мы предложили самим детям придумать название их придомовой территории, центром которой стала новая площадка. Варианты предлагали и родители, но учащиеся 2А класса Тямшанской гимназии предложили название «Дружный дворик», и оно победило», — пояснила Наталья Фёдорова.

За старания ребята получили диплом и подарки. «Мы попросили детей беречь их детскую площадку, чтобы она долгие годы приносила им радость», - сказала в завершение глава Псковского округа.