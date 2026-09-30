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Псковская область примет IV Форум реготделений Российского исторического общества

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Псковская область примет IV Форум региональных отделений Российского исторического общества, посвященный малым городам в контексте истории и современности России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве региона. 

Пленарное заседание пройдет 1 октября на площадке правительства Псковской области. Участие в мероприятии примут губернатор, председатель регионального отделения РИО Михаил Ведерников, председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев, член Совета РИО, директор Института этнологии и антропологии РАН Алексей Загребин, председатель Общероссийского движения предпринимателей, сопредседатель совета предпринимателей Москвы Андрей Ковалев.

Форум региональных отделений РИО, организованный при поддержке правительства Псковской области, пройдет в Пскове с 1 по 2 октября.

В течение двух дней историки из 20 регионов России обсудят развитие музеев и культурных пространств малых городов, сохранение объектов культурного наследия, а также роль малых городов в укреплении российской идентичности. Кроме того, участники форума посетят Псковский кремль, музей-заповедник «Изборск», Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и другие знаковые места Псковской земли.

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