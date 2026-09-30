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Шесть суток в изоляторе проведет неплательщица алиментов из Острова

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Наказание в виде шести суток в изоляторе временного содержания назначили жительнице Острова за неуплату алиментов, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. 

В Острове 29-летняя жительница задолжала двум своим несовершеннолетним детям более 72 тысяч рублей. За неуплату средств ей назначили наказание в виде обязательных работ — 50 часов (ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ). Однако вместо того, чтобы выполнять решение суда и отработать положенные часы, она дважды проигнорировала направление к месту работы.

Такое поведение стало основанием для составления нового протокола по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от отбывания административного наказания»). Мировой судья рассмотрел материалы дела и пришел к выводу: игнорировать закон нельзя даже под предлогом занятости или усталости.

Наказание оказалось суровым: вместо обязательных работ женщине предстоит провести шесть суток в изоляторе временного содержания.

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