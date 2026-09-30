Сердце работает на износ: врачи объяснили, чем опасно спиртное

Алкоголь может заметно влиять на артериальное давление и при регулярном употреблении повышать риск проблем с сердцем и сосудами. Врачи Вологодского областного наркодиспансера №1 рассказали, что происходит с организмом после спиртного.

Скачки давления после алкоголя связаны сразу с несколькими процессами. Один из них — изменение тонуса сосудов. Спиртное влияет на кровеносные сосуды, нарушая их нормальную работу, а при злоупотреблении это может способствовать повышению давления.

Дополнительную нагрузку создаёт нарушение водно-солевого баланса. Организм начинает удерживать больше жидкости, из-за чего увеличивается объём циркулирующей крови. Сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы обеспечить кровоснабжение организма.

Меняется и частота сердцебиения. После употребления алкоголя пульс может учащаться, а повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему при регулярном употреблении становится дополнительным фактором риска.

Врачи предупреждают, что проблема заключается не только в разовом ухудшении самочувствия. Систематическое употребление алкоголя может способствовать формированию стойкого повышенного давления и развитию гипертонии.

Высокое давление, в свою очередь, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды и считается одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта и инфаркта, пишет Cher-poisk.ru. Поэтому специалисты рекомендуют не относиться к регулярному употреблению спиртного как к безобидной привычке. Забота о давлении начинается с контроля факторов риска, полноценного сна, физической активности и осознанного отношения к алкоголю.