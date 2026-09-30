«Профессия дальнего действия»: в Пскове наградили педагогов в преддверии Дня учителя

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, прошло в Пскове сегодня, 30 сентября. В рамках мероприятия педагогам вручили региональные и федеральные награды, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Церемония состоялась в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Педагогов региона поздравили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин, митрополит Псковский и Порховский Матфей и министр образования региона Александр Сорокин.

Первым с приветственным словом к участникам церемонии обратился губернатор Михаил Ведерников.

«Поздравляю вас с наступающим Днем учителя. 60 лет назад, 5 октября 1966 года, Международная организация труда приняла рекомендации о положении учителя. Это один из ключевых документов о правах педагогов, и его главная мысль актуальна до сих пор — уважение к учителю должно подкрепляться делом», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что в Псковской области действуют региональные программы поддержки педагогических кадров. Студентам-целевикам предоставляют стипендии, молодым педагогам — пособия, опытных специалистов поощряют за помощь начинающим коллегам и достижения учеников. Также регион начал компенсировать педагогам расходы на аренду жилья.

По словам Михаила Ведерникова, расходы областного бюджета на поддержку педагогов с 2019 года выросли с 68 до 195 млн рублей. Количество вакансий в образовательных учреждениях региона также сокращается: с более чем 400 в 2021 году до 240 в настоящее время.

«Но всё, о чем я сказал, — это ответственность власти. Главную работу, конечно, выполняете вы. Многое из того, что вы даете детям, баллами не измерить. Это умение получать новые знания, дружить, спорить и отвечать за свои поступки. Особые слова благодарности ветеранам отрасли за тот опыт, который вы передаете молодым коллегам, а тем, кто только пришел в школу, — за выбор этой важной профессии», — подчеркнул губернатор.

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин также поздравил педагогов с профессиональным праздником.

«Труд учителя — это не просто профессия, а высокое служение, требующее колоссальной самоотдачи, мудрости и терпения. В первую очередь хочу сказать искреннее человеческое спасибо за вашу работу и преданность своему делу. Роль педагога не ограничивается только школьной программой. Настоящий учитель учит главному — умению отличать добро от зла, быть честным с собой и другими, держать слово и отвечать за свои поступки», — отметил Борис Елкин.

Спикер Заксобрания подчеркнул, что задача государства и общества — создавать условия, при которых учитель будет чувствовать себя защищенным, уверенным в завтрашнем дне и уважаемым человеком.

Митрополит Псковский и Порховский Матфей отметил особую роль педагогов в воспитании подрастающего поколения.

«Учитель — это не просто профессия, а служение, которое требует полной самоотдачи, огромного терпения и, самое главное, искренней любви к тем, кого он ведет по пути познания. Ваша миссия подобна труду сеятеля, который неустанно бросает семена добра, истины и нравственности в молодые души», — сказал митрополит.

Он привел слова апостола Павла: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог», отметив, что труд педагога заключается не только в передаче знаний, но и в формировании характера, ответственности, уважения к старшим и любви к Отечеству.

«Пусть в ваших сердцах никогда не иссякает источник вдохновения, а усталость сменяется радостью от успехов ваших воспитанников. Желаю вам крепкого здоровья, духовной бодрости и помощи божией в вашем благородном деле», — пожелал педагогам митрополит Матфей.

Затем с поздравлением выступил министр образования Псковской области Александр Сорокин.

«День учителя — это праздник всех педагогических работников, потому что учитель — это слово с большой буквы. В чем выражается учитель? В отметке в дневнике, в проверенных домашних заданиях, в бесконечном количестве тетрадей и усталости? Конечно. Но еще — в теплоте, в правильных словах, сказанных в правильное время, в той особой атмосфере открытий, которую вы создаете ежедневно», — сказал министр.

Александр Сорокин поблагодарил педагогов за ежедневную работу с детьми и родителями, открытость и душевную теплоту, которую воспитанники проносят через всю жизнь.

«Мы все помним, что учитель — это профессия дальнего действия, главная на земле. С праздником, дорогие коллеги!» — отметил министр.

После приветственных слов губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил десяти педагогам региональные награды. Почетное звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области» получили Игорь Буйко, Елена Егорова, Галина Зубко, Лариса Ильина, Валентина Клименкова, Галина Кудрявцева, Татьяна Орлова, Тамара Степанова, Елена Тасалова и Светлана Тимофеева.

Награды педагогам вручил и министр образования Псковской области Александр Сорокин.

Почетное звание «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи РФ» получили Наталья Михайловна Гиллер и Нина Катунькина.

Знаком «За верность профессии» наградили Нину Михайлову, Светлану Самуленкову и Анну Жукову. Знак «Молодость и профессионализм» получила Елена Вариксоо.

Почетное звание «Почетный работник сферы образования РФ» присвоено Наталье Васильевой, Елене Ефимовой, Ирине Надточий, Ирине Кругловой, Татьяне Магарцовой и Татьяне Трофимовой.

Почетными грамотами Министерства просвещения РФ награждены Ирина Егорова, Мария Мехтиева и Дмитрий Разумов.

Торжественная церемония продолжилась праздничным концертом. Для педагогов выступили творческие коллективы Псковской области, модельный хореографический ансамбль «Радость», детский эстрадный хор «ЛаккиЛайк», а также московская кавер-группа «Краш Бэнд».